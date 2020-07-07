Завдяки траншу Міжнародного валютного фонду різко зросли міжнародні резерви України. Вони, як повідомляють в НБУ, на сьогоднішній день - 28 мільярдів 515 мільйонів доларів.

Нагадаю, у червні Київ отримав перший транш від МВФ. Це - два мільярди доларів, а також офіційне фінансування від Євросоюзу - пів мільярда євро. Як українська економіка виходить з коронавірусного піке - в огляді Геннадія Вівденка.

Україна отримає до пів мільярда євро від Європейського інвестиційного банку. У фінустанові підтвердили, зокрема, що Києву нададуть 300 мільйонів євро кредиту у рамках так званої "Програми поновлення".

Планується, що за ці гроші проведуть ремонт з енергоефективності адміністративних будівель, шкіл та дитячих садочків. Тобто, за рахунок цих коштів, будуть утеплювати близько тисячі будівель та купувати для них обладнання із обліку енергоефективності. Частину ресурсів спрямують на ремонт доріг та мостів. Насамперед, згідно з документом Євроінвестбанку, гроші направлять на поновлення інфраструктури контрольованої Україною частин Донецької та Луганської областей, та суміжних з ними регіонів. Окрім цього, стало відомо про рішення Євроінвестбанку про виділення 55 мільйонів євро для підтримки малого та середнього бізнесу в Україні, Грузії та Молдові. Частки розподілу фінансів серед трьох країн наразі невідомі. Кошти надаватимуть на пом'якшення наслідків для бізнесу, спричинених економічною коронокризою.

Україна буде з теплом та світлом узимку. Державна компанія "Укртрансгаз" заявляє, що підземні сховища газу в Західній Україні заповнені вже більш ніж на 20 мільярдів кубометрів блакитного палива.

Це перевищує показник аналогічного періоду минулого року. Прогноз спеціалістів - до кінця теплої пори року обсяг може становити більш ніж 26 мільярдів кубів. Причини - тепла зима, дешевий газ та критичне заповнення газосховищ у європейських країнах. За прогнозом європейських аналітиків компанії Platts, наповнення європейських газосховищ у серпні сягне 100%.

Відтак український потенціал розглядається спеціалістами, як одна із головних альтернатив. В наших газосховищах, за даними Укртрансгазу, вже є до трьох мільярдів кубометрів газу європейських компаній.

Кількість безробітних в Україні не зростає. За інформацією міністра економіки Ігоря Петрашка, офіційний показник Держслужби зайнятості залишається на рівні трохи більше півмільйона непрацевлаштованих. За даними цієї інституції, на одне вільне робоче місце зараз претендують дев'ять безробітних. Торік цей показник дорівнював лише трьом. Найбільше зацікавлення викликають такі вакансії: продавці продовольчих та непродовольчих товарів, касири, кухарі, медсестри, працівники сільського господарства, вантажники, водії, та кур'єри.