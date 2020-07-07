Во вторник, 7 июля, в Киеве полиция задержала подозреваемого за покушение на убийство знакомого. Мужчина, который не прошел стажировку на новой работе, выстрелил из пистолета в глаз и паховую зону бывшему наставнику, передает "Информатор".

Из мести человек дважды стрелял в жителя Троещины, которого в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Фигуранта задержали и на время следствия он будет находиться под стражей.

Выяснилось, что фигурант с 26-летним потерпевшим были знакомы. Последний был наставником на работе, на которую устроился подозреваемый. По окончании испытательного срока мужчину уволили и не оплатили заработную плату. В этом он обвинял наставника, поэтому решил отомстить. Злоумышленник подъехал на велосипеде в магазин и произвел несколько выстрелов в сторону жертвы.

Первоочередные следственные и оперативные действия продолжаются. Устанавливается орудия совершения преступления. Следственный отдел Деснянского управления полиции начал уголовное производство по части 2 статьи 15 части 1 статьи 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления. На время досудебного расследования фигурант будет находиться под стражей. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.

Ранее в Киеве произошла массовая драка со стрельбой.