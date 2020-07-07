Трудовой коллектив предприятия "Северодонецкое объединение "Азот" (Луганская область), входящего в группу предприятий азотного бизнеса Group DF, просит президента Владимира Зеленского установить специальную пошлину на уровне не менее 50% на импорт минеральных удобрений для обеспечения загрузки производственных мощностей и сохранения рабочих мест.

Об этом говорится в обращении коллектива предприятия, передают Українськi Новини.

"Мы будем требовать и требуем обеспечить условия загрузки наших производственных мощностей для увеличения внутреннего производства и предоставить нам возможность сохранить рабочие места, а именно для защиты внутреннего рынка и увеличения отечественного производства принять меры", - сказано в нем.

Под мерами подразумевается пересмотр решения Межведомственной комиссии по международной торговле от 22 июня о завершении специальных расследований без введения каких-либо мер, направленных на защиту внутреннего рынка и установление спецпошлины в отношении ввоза в Украину минудобрений независимо от страны происхождения и экспорта на уровне не менее 50% или введение механизмов квотирования.

Также коллектив просит Зеленского поручить премьер-министру Денису Шмыгалю организовать немедленную встречу с представителями всех трудовых коллективов предприятий химической промышленности Украины относительно недопущения остановки предприятий, их уничтожения и увольнения работников.

Отмечается, что на данный момент на отечественных химических предприятиях АО "Днепроазот", ЧАО "Ривнеазот", ЧАО "Северодонецкое объединение "Азот", АО "Одесский припортовый завод", Днепровский завод минеральных удобрений (ДЗМУ), ПАО "Сумыхимпром", ЧАО "Азот", предприятиях компании "Гросдорф" работает около 20 тыс. сотрудников, однако с начала года уже было уволено более 1 тыс. квалифицированных рабочих и этот процесс продолжается.

По мнению трудового коллектива "Северодонецкого Азота", отказ от защиты химических предприятий продолжит тренд по сокращению сотрудников.

На предприятии заявили, что вопрос введения ограничительных мер в отношении импорта многими лоббистами подается как ограничение конкуренции и как следствие - рост цен.

"Северодонецкий Азот" отметил, что неоднократно приводил доказательства того, что российские компании по производству минудобрений используют площадки стран ЕС, а также постсоветских стран, для поставки в Украину продукции.

"Большинство средств нашей Украины через торговые компании других государств будут выведены за границу и начнут работать на развитие предприятий, инфраструктуры, ремонт школ, детских садов, дорог таких стран, как Российская Федерация, Беларусь, Польша, Турция, Казахстан, Грузия и других", - говорится в обращении.

Кроме этого, компания не исключает, что торговые компании других государств после остановки украинских предприятий поднимут цену на импортируемые минудобрения и заставят аграриев обратиться к отечественному химпрому с просьбой включения в работу заводов, которые в то время потеряют и персонал, и возможность работать после длительной остановки.