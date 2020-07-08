Під ворожий вогонь потрапили також Старогнатівка та Водяне

Четверо українських бійців поранено на сході країни. Окупанти сьогодні шість разів атакували позиції армійців, на світанку вдарили з мінометів по Авдіївці. Минулої доби було 13 вогневих атак.

Найгарячіше було на підступах до Новотошківського. Там понад півтори години російські найманці обстрілювали позиції ООС з артилерійських систем калібру 122 міліметри, а також 120-их та 82-х мінометів, озброєння БМП і великокаліберних кулеметів.

А неподалік Богданівки - вели вогонь із протитанкового ракетного комплексу. Під ворожий вогонь потрапили також Старогнатівка та Водяне.