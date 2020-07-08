Конгрес США задумав збільшити військову допомогу Україні [ Редактировать ]
У Конгресі США пропонують збільшити військову допомогу Україні наступного року - до 275 мільйонів доларів. Це на 25 мільйонів більше, ніж цьогоріч.
Про це ідеться на сайті комітету з асигнувань Палати представників. Запропонований законопроєкт також містить вимогу до міністра оборони США - інформувати Конгрес про будь-які невиправдані зволікання з виділенням коштів. А сама процедура ще має пройти чимало погоджень.
по теме
Україна отримає чверть мільярда доларів на військові потреби
Чверть мільярда доларів збираються виділити Сполучені Штати на військову допомогу Україні наступного року. Такі цифри закладені в законопроєкті про оборонний бюджет США на 2021 рік - повідомив сенатор від республіканської партії Роб Портман.
США нададуть Україні ще $250 млн на військові потреби
Іще чверть мільярда доларів збираються виділити Сполучені Штати на військову допомогу Україні наступного року. такі цифри закладені в законопроєкті про оборонний бюджет США на 2021 рік
Эстония подарила Украине 2400 пистолетов Макарова
Перевозку оружия в Украину также оплатит балтийская страна
Призывников до 20 лет забирать в армию будут только по их желанию
Из-за пандемии COVID-19 граждане в возрасте 18-19 лет могут быть призваны на срочную военную службу только по собственному желанию, которое подтверждается письменным заявлением
Зеленский поручил оснастить флот ракетами
Президент Украины назвал "важнейшими" государственные испытания украинского ракетного комплекса "Нептун"