Про це ідеться на сайті комітету з асигнувань Палати представників

У Конгресі США пропонують збільшити військову допомогу Україні наступного року - до 275 мільйонів доларів. Це на 25 мільйонів більше, ніж цьогоріч.

Про це ідеться на сайті комітету з асигнувань Палати представників. Запропонований законопроєкт також містить вимогу до міністра оборони США - інформувати Конгрес про будь-які невиправдані зволікання з виділенням коштів. А сама процедура ще має пройти чимало погоджень.