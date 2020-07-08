"Вирус уже был здесь": ученые шокировали заявлением о происхождении коронавируса [ Редактировать ]
Коронавирус SARS-CoV-2 - это спящий вирус, который, вероятно, не был создан в лаборатории Уханя, а "проснулся" при определенном сочетании природных факторов. Об этом заявил старший научный сотрудник Оксфордского Центра доказательной медицины профессор Том Джефферсон, передает The Daily Telegraph.
"Я думаю, что вирус уже был здесь, и под "здесь" я понимаю "везде". Вполне возможно, мы имеем дело со спящим вирусом, который был активирован условиями окружающей среды", - сказал Джефферсон.
Он отметил, что до появления в Китае вирус обнаруживался в различных частях мира.
Например, в марте 2019 года SARS-CoV-2 был зафиксирован в сточных водах Барселоны. Проверка канализационных вод итальянских городов Милан и Турин также показала наличие коронавируса в декабре 2019 года, а в сточных водах бразильского города Флорианополис следы вируса обнаружили в ноябре 2019 года.
Как довод своей гипотезы профессор наводит ситуацию с Фолклендскими островами, где в начале февраля был зафиксирован случай заражения COVID-19. "Откуда он пришел туда?" - спросил Джефферсон.
Он сравнил пандемию коронавируса с пандемией испанки в 1918-1920 годах.
"В 1918 году около 30% населения Западного Самоа умерли от испанского гриппа, хотя у них не было никаких контактов с окружающим миром", - сказал ученый.
По его словам, объяснение заключается в том, что возбудители упомянутых болезней "ниоткуда не приходят и никуда не уходят".
"Они всегда здесь и иногда что-то активирует их, может быть, плотность мирового населения или условия окружающей среды, и именно это мы должны изучить", - подытожил Джефферсон.
Ранее сообщалось, что в ВОЗ выявили новый путь передачи коронавируса.
Также мы писали о том, что пандемия коронавируса привела к дефициту лекарств от ВИЧ.
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