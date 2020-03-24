По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 вторника, 24 марта, в Украине зафиксировано 84 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

"За сутки зафиксировано 11 новых случаев заражения", - говорится в сообщении.

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Сейчас коронавирус обнаружен в:

Днепропетровской области - 2 случая;

Донецкой области - 1 случай;

Житомирской области - 2 случая (1 летальный);

Ивано-Франковской области - 5 случаев (1 летальный);

г. Киев - 29 случаев;

Киевской области - 15 случаев, из них 10 за последние сутки;

Львовской области - 2 случая;

Тернопольской области - 2 случая, из которых 1 за последние сутки;

Черновицкой области - 25 случаев (1 летальный);

Черкасской области - 1 случай.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. Всего с начала 2020 года в Центр поступило 756 сообщений о подозрении на COVID-19.

Министерство призывает при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно звонить семейному врачу. "Оставайтесь дома! Самоизоляция - самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования", - подчеркивают в Минздраве.

Ранее мы писали о том, что в МОН рассказали о проведении ВНО-2020.

Напомним, Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.

Позже в городах Украины массово начали объявлять чрезвычайное положение.