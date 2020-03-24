Коронавирус в Украине: последние сведения [ Редактировать ]
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По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 вторника, 24 марта, в Украине зафиксировано 84 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
"За сутки зафиксировано 11 новых случаев заражения", - говорится в сообщении.
Сейчас коронавирус обнаружен в:
Днепропетровской области - 2 случая;
Донецкой области - 1 случай;
Житомирской области - 2 случая (1 летальный);
Ивано-Франковской области - 5 случаев (1 летальный);
г. Киев - 29 случаев;
Киевской области - 15 случаев, из них 10 за последние сутки;
Львовской области - 2 случая;
Тернопольской области - 2 случая, из которых 1 за последние сутки;
Черновицкой области - 25 случаев (1 летальный);
Черкасской области - 1 случай.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. Всего с начала 2020 года в Центр поступило 756 сообщений о подозрении на COVID-19.
Министерство призывает при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно звонить семейному врачу. "Оставайтесь дома! Самоизоляция - самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования", - подчеркивают в Минздраве.
Ранее мы писали о том, что в МОН рассказали о проведении ВНО-2020.
Напомним, Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.
Позже в городах Украины массово начали объявлять чрезвычайное положение.
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