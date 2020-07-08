Кому бесплатно сделают тест на COVID-19 [ Редактировать ]
В Министерстве здравоохранения напомнили, кому бесплатно делают тест на коронавирус. По словам главы Минздрава Максима Степанова, на сегодня ведомство приняло соответствующие алгоритмы. Об этом он сказал в ходе брифинга.
"Тестируются все люди, у которых имеются признаки коронавирусной болезни. Они все тестируются бесплатно. Следующее - тестируются бесплатно лица, находившиеся в контакте с больным человеком, которому подтвердили диагноз коронавирусной болезни, все близкие и все, кто находится в контакте, тоже тестируются бесплатно", - подчеркнул чиновник.
Кроме того, бесплатно тестируют:
- тех, кто нуждается в плановой госпитализации для проведения операций, или по другим причинам, которые определены правилами Минздрава
- медицинских работников, работающих с больными COVID-19, они тестируются раз в 14 дней,
- работников Нацполиции и Нацгвардии по определенному перечню, которые непосредственно контактируют с большим количеством людей, они тестируются один раз в 30 дней.
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