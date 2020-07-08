ГБР закрыло одно из 24 дел против Порошенко (фото) [ Редактировать ]
Государственное бюро расследований закрыло одно из уголовных производств, открытых в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщил в Facebook один из адвокатов экс-президента Илья Новиков.
Уголовное дело по "Ленинской кузне" (одно из 24 "дел Порошенко") сегодня закрыто, я получил постановление от руководителя следственной группы Олега Корецкого. На следователей оказывалось давление, о чем Корецкий согласился рассказать в ближайшее время прессе.
Ранее сообщалось, что в среду, 8 июля, Печерский районный суд Киева продлил на три месяца следствие по делу Петра Порошенко о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки.
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