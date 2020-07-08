Следствие по делу Порошенко продлили на три месяца [ Редактировать ]
В среду, 8 июля, Печерский районный суд Киева продлил на три месяца следствие по делу пятого президента Украины Петра Порошенко о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы СВР.
Об этом Петр Порошенко заявил журналистам, передает "УНН".
"Сегодня ночью Печерский районный суд города Киева принял решение еще на 3 месяца продлить следствие, расследование дела о назначении мной Сергея Семочко первым заместителем председателя СВР", - заявил он.
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