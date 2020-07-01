Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что на данный момент против него расследуют 24 уголовных производства. Об этом он рассказал в интервью Янине Соколовой.

Порошенко не верит, что экс-замглавы Администрации Януковича Андрей Портнов, по заявлениям которого начат ряд уголовных дел, является инициатором его политического преследования.

Ну какой Портнов? Какая месть? Это попытка Офиса президента или лично Владимира Зеленского спрятаться и отвлечь внимание за дымовой завесой, прикрывшись Портновым. Это прямые указания из Офиса презизента Украины. Конкретно господина Смирнова, который, соответственно, как адвокат господина Ефремова, очень дружен с Портновым. И использует такой сценарий, чтобы преодолеть фобии, которые существуют в Офисе президента, фобии относительно событий в Украине.

Порошенко добавил, что ему очень понравилась аналогия, что "компас, который указывает на врагов Украины, у Зеленского попал в какое-то странное магнитное поле, начал очень быстро крутиться и показывать ему неверное направление".

Экс-глава государства напомнил, что враг у Украины один, и это Россия.

Ранее сообщалось, что экс-секретарь СНБО Александр Турчинов возглавил штаб партии Порошенко "Европейская солидарность".