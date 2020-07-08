Как изменилась смертность в пандемию [ Редактировать ]
Госслужба статистики опубликовала данные о смертности за первые четыре месяца 2020 года с учетом коронавируса. Всего за этот период умерли 195 287 человек.
За это время, как утверждается, от коронавируса умерли 252 человек, в том числе от неидентифицированного вируса - 10 человек.
Больше всего украинцы умирали от болезней системы кровообращения - 133560 человек, в том числе от ишемической болезни сердца - 92141 человек.
Рак стал причиной смерти 25877 граждан, инфекционные и паразитарные болезни - 2659 человек, среди них туберкулез - 1168, от СПИДа умерло 1124 украинцев.
Кроме того, грипп и пневмония стали причиной смерти 2358 человек (в том числе, в апреле - 384).
Еще 9252 человека погибли в результате внешних причин:
- ДТП - 1116, утопление - 297,
- гибель на пожаре - 472,
- случайное отравление (кроме алкоголя) - 638,
- отравление алкоголем - 872,
- самоубийства - 1860,
- умышленные убийства - 485.
Ранее мы писали о том, какой популярный напиток снижает риск смерти.
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