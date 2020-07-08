Госслужба статистики опубликовала данные о смертности за первые четыре месяца 2020 года с учетом коронавируса. Всего за этот период умерли 195 287 человек.

За это время, как утверждается, от коронавируса умерли 252 человек, в том числе от неидентифицированного вируса - 10 человек.

Больше всего украинцы умирали от болезней системы кровообращения - 133560 человек, в том числе от ишемической болезни сердца - 92141 человек.

Рак стал причиной смерти 25877 граждан, инфекционные и паразитарные болезни - 2659 человек, среди них туберкулез - 1168, от СПИДа умерло 1124 украинцев.

Кроме того, грипп и пневмония стали причиной смерти 2358 человек (в том числе, в апреле - 384).

Еще 9252 человека погибли в результате внешних причин:

ДТП - 1116, утопление - 297,

гибель на пожаре - 472,

случайное отравление (кроме алкоголя) - 638,

отравление алкоголем - 872,

самоубийства - 1860,

умышленные убийства - 485.

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