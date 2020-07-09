Еще один большой город закрывают на жесткий карантин [ Редактировать ]
В Австралии второй по величине город Мельбурн снова закрывают на карантин. Жителям города придется оставаться дома в течение шести недель. Об этом сообщает AFP.
Все это время жители должны находиться в своих домах, за исключением работы, физических упражнений, медицинского обслуживания или покупки предметов первой необходимости. Большинство школ снова перейдет на дистанционное обучение.
Закрыты также границы штата Виктория, столицей которого Мельбурн является. Несмотря на жесткие меры, многие местные заявили, что поддерживают ограничения.
Государственные служащие ходят по домам, убеждая жителей пройти тестирование на вирус. Официальные лица заявляют, что около 10 тысяч человек отказались, находясь под влиянием дезинформации.
Ограничения в городе были введены после новых случаев заражения коронавирусом, зафиксированных во вторник. Всего в Австралии за время пандемии зафиксировано почти 9 тысяч случаев заражения COVID-19 и 106 смертей.
Ранее мы писали, что ученые потребовали от ВОЗ пересмотреть рекомендации по COVID-19.
А также министр здравоохранения Украины сделал заявление на счет смертности от коронавирусной инфекции в стране.
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