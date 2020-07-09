Судей ВАКС будут избирать на 2 года: в силу вступил новый закон [ Редактировать ]
С четверга, 9 июля, в Украине следственные судьи Высшего антикоррупционного суда теперь избираются на два года вместо одного. Документ вчера обнародовали в издании "Голос Украины". А с сегодняшнего дня закон вступил в силу.
Согласно закону, следственные судьи ВАКС избираются на срок не более двух лет. Их могут переизбрать повторно по личному добровольному согласию судьи.
Ранее закон о ВАКС предусматривал, что следственные судьи избираются сроком на один год без права переизбрания следственным судьей два года подряд.
В конце октября 2019 года, ВАКС объявил первый обвинительный приговор. Его объявили экс-судье апелляционного суда Днепропетровской области Надежде Посунся по факту непредставления декларации о доходах.
Ранее мы писали о том, что в Одессе прошли массовые антикоррупционные обыски.
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