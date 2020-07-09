С четверга, 9 июля, в Украине следственные судьи Высшего антикоррупционного суда теперь избираются на два года вместо одного. Документ вчера обнародовали в издании "Голос Украины". А с сегодняшнего дня закон вступил в силу.

Согласно закону, следственные судьи ВАКС избираются на срок не более двух лет. Их могут переизбрать повторно по личному добровольному согласию судьи.

Ранее закон о ВАКС предусматривал, что следственные судьи избираются сроком на один год без права переизбрания следственным судьей два года подряд.

В конце октября 2019 года, ВАКС объявил первый обвинительный приговор. Его объявили экс-судье апелляционного суда Днепропетровской области Надежде Посунся по факту непредставления декларации о доходах.

Ранее мы писали о том, что в Одессе прошли массовые антикоррупционные обыски.