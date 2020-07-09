Трамп и президент Мексики впервые провели встречу [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп впервые встретился в Белом доме с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Об этом сообщает CBS News.
Встреча лидеров двух стран проходила в рамках подписания нового торгового соглашение между США, Мексикой и Канадой (USMCA), которое вступило в силу в начале этого месяца. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отказался приехать в Вашингтон, поэтому встреча имела двусторонний характер.
Президенты США и Мексики встречаются впервые. Выступая перед журналистами Трамп назвал нынешние отношения между Соединенными Штатами и Мексикой "выдающимися" и заявил, что они "никогда не были более тесными, чем сейчас". Он похвалил Лопеса Обрадора, назвав его "жестким переговорщиком".
В свою очередь глава Мексики поблагодарил Трампа за понимание, отметив, что Штаты "не пытались относиться к нам как к колонии".
"Наоборот, вы выполнили наше условие как независимая нация. Вот почему я здесь: чтобы выразить народу Соединенных Штатов, что их президент относился к нам с добротой и уважением", - заявил Лопес Обрадор.
По словам Трампа, встреча с Трюдо состоится позже.
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