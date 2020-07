Билли Айлиш вместе со своим отцом провела подкаст, в котором мать певицы рассказала, как Билли в детстве едва не попала к психологу из-за музыканта Джастина Бибера. Разговор появился на официальном YouTube-канале Billie Eilish World.

В детстве Билли слушала Роба Дикинсона, Мелоди Гардо и Джастина Бибера. Во время просмотра клипа к треку певца As Long As You Love Me Айлиш каждый раз рыдала.

Мать певицы не могла смотреть на душевные терзания дочери и задумывалась о том, чтобы отправить ее на лечение к психологу.

Сама Айлиш подтвердила, что не могла сдержать слезы, слушая трек, но саму историю назвала унизительной.

