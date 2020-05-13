Одна из самых известных исполнительниц мира Билли Айлиш подала в суд на фаната, который изрядно напугал звезду и ее семью. Об этом сообщает newsyou.info.

Один из фанатов девушки не смог отказать себе в удовольствии увидеться с кумиром и начал наведываться к ней домой, чем очень напугал семью звезды и спровоцировал судебный иск.

"Он позвонил в дверь и спросил у моего папы: "Возможно, я ошибся домом, но скажите - здесь живет Билли Айлиш?" - вспоминает певица.

Отрицательный ответ отца девушки не остановил парня и он начал ждать ее на крыльце дома, после чего охрана вывела его за забор. Последующие несколько дней он пытался проникнуть в дом, но безуспешно.

Отмечается, что больше всего Билли смутили не поступки фаната, а то, что во время пандемии коронавируса он находился на улице без маски, перчаток, чем подвергал опасности окружающих людей.

Полиция, в свою очередь, пыталась остановить и задержать нарушителя, впрочем, во время распространения COVID-19 правоохранительные органы не сажают в тюрьму людей, которые не совершали тяжелых преступлений, а данное таковым не являлось. Именно это дало основание Айлиш обратиться в суд, который запретил фанату приближаться к ней ближе, чем на 180 метров.

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