В США вернутся к высшей мере наказания [ Редактировать ]
Американские власти впервые чем за более 15 лет вернут смертную казнь на федеральном уровне.
Об этом пишет Associated Press.
По информации, проведение казней путем введения осужденным смертельной инъекции начнется с 13 июля.
Всего за неделю смертельные инъекции будут сделаны трем заключенным тюрьмы в штате Индиана, приговоренным к высшей мере наказания за убийство детей. Членам семей преступников и их жертв разрешат присутствовать при процессе, однако в целях недопущения распространения коронавируса все они должны будут надеть защитные маски.
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