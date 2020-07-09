По состоянию на 9 июля, к ослаблению карантина не готовы восемь областей - Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черниговская области. Соответствующие данные обнародовали в Министерстве здравоохранения.

При этом по сравнению с прошлыми сутками ситуация улучшилась во Львовской и Одесской областях, но ухудшилась в Черниговской области.

Сразу пять регионов не соответствуют критерию процента выявления коронавируса - Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ривненская и Харьковская области. В Донецкой и Тернопольской областях превышен показатель динамики. Недостаточное количество тестов на COVID-19 проводят в Донецком и Черниговском регионах. В Закарпатской области превышена загруженность больничных коек.

Отметим, для смягчения карантина регионы должны соответствовать четырем критериям:

загруженность мест в больницах менее 50%;

проведение более 24 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения;

процент выявления коронавируса должен составлять менее 11%;

динамика заболеваемости должна быть меньше 10%.

Ранее мы писали о том, что по состоянию на четверг, 9 июля, в Украине зафиксировали 51 224 случаев COVID-19.