Не готовы к ослаблению карантина: количество областей сократилось [ Редактировать ]
По состоянию на 9 июля, к ослаблению карантина не готовы восемь областей - Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черниговская области. Соответствующие данные обнародовали в Министерстве здравоохранения.
При этом по сравнению с прошлыми сутками ситуация улучшилась во Львовской и Одесской областях, но ухудшилась в Черниговской области.
Сразу пять регионов не соответствуют критерию процента выявления коронавируса - Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ривненская и Харьковская области. В Донецкой и Тернопольской областях превышен показатель динамики. Недостаточное количество тестов на COVID-19 проводят в Донецком и Черниговском регионах. В Закарпатской области превышена загруженность больничных коек.
Отметим, для смягчения карантина регионы должны соответствовать четырем критериям:
- загруженность мест в больницах менее 50%;
- проведение более 24 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения;
- процент выявления коронавируса должен составлять менее 11%;
- динамика заболеваемости должна быть меньше 10%.
Ранее мы писали о том, что по состоянию на четверг, 9 июля, в Украине зафиксировали 51 224 случаев COVID-19.
по теме
В Украине 9 областей не готовы к ослаблению карантина
В Украине девять областей по-прежнему не готовы к ослаблению карантина
Новое послабление карантина: в Киеве оценили возможности
Показатели заболеваемости в Киеве наконец позволили городу ослабить карантинные ограничения
Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных
По состоянию на пятницу, 3 июля, в Украине зафиксировали 46 763 случаев COVID-19
В Украине намерены закрыть курорты
Кабмин рассматривает введение дополнительных ограничений.
Украине "грозит" запрет транспорта - Шмыгаль
Во вторник, 30 июня, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сделал заявление