Сервис для онлайн-знакомств Tinder представил новую функцию под названием Face to Face, которая позволяет осуществлять видеозвонки.

В данный момент новая возможность доступна в тестовом режиме в 13 странах: США, Австралии, Бразилии, Франции, Испании, Италии, Вьетнаме, Индонезии, Южной Корее, Тайване, Таиланде, Перу и Чили.

Для видеозвонка нужно согласие обоих партнеров, обмениваться телефонными номерами не требуется. Перед звонком пользователи должны согласиться с условиями: общаться нужно без обнажения или сексуального контента, вести диалог надо без разжигания ненависти или упоминания незаконных действий.

Во время звонка экран будет разделен на две части, чтобы пользователь мог также видеть, как он выглядит на чужом экране.

После окончания звонка пользователей спросят, хотят ли они еще общаться, а также не было ли чего-то неподобающего во время звонка. В Tinder утверждают, звонки не будут записываться.

Tinder принадлежит американской Match Group. Компания планирует добавить видеочаты и в другие сервисы онлайн-знакомств, в том числе Hinge и OK Cupid. Нововведение объяснили ростом популярности приложений для знакомства на фоне пандемии коронавируса COVID-19. В апреле 2020 года среднее число сообщений на всех платформах Match Group выросло на 27%.

Ранее сообщалось, что в Mail.ru, "ВКонтакте", Telegram и Facebook появились групповые видеозвонки.