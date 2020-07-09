Полиция Южной Кореи разыскала мэра Сеула Пак Вон Суна. Руководитель столицы Южной Кореи найден мертвым. Об этом сообщило китайское издание CGTN.

Ранее его дочь заявила в полицию о пропаже. Столичное полицейское управление сообщило, что мэра Сеула разыскивали в районе Сунгбук-донг, в северной части города, где последний раз был зафиксирован его телефонный сигнал.

Для поиска Пак Вон Суна задействовали беспилотники и полицейских собак.

Ранее мужчина расстрелял начальника.