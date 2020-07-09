450 євро отримає кожен безробітний Австрії на тлі коронавірусної скрути в країні. Фінансову допомогу надаватимуть разово. Відповідне рішення ухвалила Національна рада країни.

До того ж, вже з вересня дотації нарахують і австрійським родинам: за кожного малюка по 360 євро. При цьому ці кошти надаватися додатково до вже існуючих преференцій в державі сімейної допомоги та виплат з нагоди початку шкільного року.

Також австрійські депутати проголосували за збільшення - до 60 мільйонів євро - Фонду допомоги нужденним сім'ям.