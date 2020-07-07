Германия выделила 2 миллиона евро на разминирование Донбасса [ Редактировать ]
Германия выделила 2 млн евро на проекты по разминированию и очистке территорий на Донбассе от неразорвавшихся боеприпасов. Об этом сообщает посольство ФРГ в Киеве.
Берлин направит дополнительные средства на деятельность фонда Halo Trust в Восточной Украине. В посольстве отмечают, что немецкое правительство в период с 2016 по 2019 год выделило на деятельность фонда 3,7 млн евро.
В Украине удалось разминировать уже 5 млн кв. м. территории, безопасно изъяв при этом 1700 мин (противопехотных и противотанковых), зарядов, остатков боеприпасов и других взрывоопасных предметов.
На сайте фонда Halo Trust сообщается, что в настоящее время Украина является одной из наиболее загрязненных минами и остатками боеприпасов стран в мире. За последние четыре года от мин погибли 650 человек и 1200 получили ранения. Только вчера, 6 июля, на Донбассе подорвался на мине украинский военнослужащий.
по теме
Вице-премьер Резников сказал, когда состоится встреча лидеров "нормандской четверки"
Резников назвал "фейком" информацию, что Россия ставила ультиматумы Украине. По словам вице-премьера, "договоренностей не было достигнуто, но есть сближение позиций"
Ультиматумов от России не было: Резников рассказал о встрече в Берлине
Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников сделал заявление
Дело Окуевой: появились детали убийства свидетеля
Федеральное ведомство Австрии по защите конституции и борьбе с терроризмом знало об угрозе жизни убитого чеченского политэмигранта Мамихана Умарова
"На Донбассе вместо витрины "русского мира" возникла помойка" - Гиркин (видео)
О своей собственной роли в превращении Донбасса в место "бойни" Гиркин-Стрелков предпочел умолчать
Лишение свободы за неудачное фото: Германия приняла жесткий закон
Власти Германии приняли жесткий закон касаемо видео- и фотосъемок