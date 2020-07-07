Германия выделила 2 млн евро на проекты по разминированию и очистке территорий на Донбассе от неразорвавшихся боеприпасов. Об этом сообщает посольство ФРГ в Киеве.

Берлин направит дополнительные средства на деятельность фонда Halo Trust в Восточной Украине. В посольстве отмечают, что немецкое правительство в период с 2016 по 2019 год выделило на деятельность фонда 3,7 млн евро.

В Украине удалось разминировать уже 5 млн кв. м. территории, безопасно изъяв при этом 1700 мин (противопехотных и противотанковых), зарядов, остатков боеприпасов и других взрывоопасных предметов.

На сайте фонда Halo Trust сообщается, что в настоящее время Украина является одной из наиболее загрязненных минами и остатками боеприпасов стран в мире. За последние четыре года от мин погибли 650 человек и 1200 получили ранения. Только вчера, 6 июля, на Донбассе подорвался на мине украинский военнослужащий.