У людей, которые переболели коронавирусной инфекцией, возникают длительные сбои в работе иммунитета. К такому выводу пришли ученые из Института вирусологии китайского Уханя. Результаты их исследований выложили на сайте medRxiv.

Ученые изучили состояния здоровья 55 пациентов разного возраста и пола, переболевших COVID-19. Как выяснилось, у этих людей снизился уровень лимфоцитов, которые отвечают за иммунитет (лимфопения - ред.). Их содержание в крови не восстанавливались даже спустя 11 недель после выздоровления.

Авторы публикации считают, это вирус SARS-CoV-2 оказывает сильное влияние на лимфоциты и грозит нарушением иммунитета.

Ранее сообщалось, что ученые изучили влияние коронавируса на головной мозг.