Обнародовано содержание предсмертной записки мэра Сеула [ Редактировать ]
Мэр Сеула Пак Вон Сун, который наложил на себя руки из-за обвинений в сексуальных домогательствах к сотрудницам свой администрации, оставил предсмертную записку. Градоначальник извинился перед всеми и попросил кремировать его тело, сообщает агентство Yonhap.
Я виноват перед всеми. Спасибо всем, кто шел со мной вместе по жизни. Я всегда чувствую вину перед семьей, которой не смог дать ничего, кроме боли. Кремируйте меня и развейте над могилой родителей. Прощайте все.
Об исчезновении мэра столицы Южной Кореи сообщила его дочь. Она сказала полиции, что отец оставил сообщение, "которое звучало как завещание", а после выхода из дома выключил телефон. Тело 65-летнего Пак Вон Суна нашли на поросшем лесом склоне горы в парке Пугаксан в центре Сеула после семичасовых поисков.
8 июля бывшая секретарь мэра Сеула заявила в полицию о домогательствах со стороны Пак Вон Суна. По ее словам, он прикасался к ней, а также присылал фотографии. Девушка представила доказательства и заявила, что есть и другие жертвы.
Пак Вон Сун руководил Сеулом с 2011 года. Агентство Reuters сообщает, что он мог стать кандидатом в президенты Южной Кореи от либералов на выборах 2022 года.
Ранее сообщалось, что покончил жизнь самоубийством сын бывшего советского Никиты Хрущева.
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Отмечается, что тело 65-летнего Вон Суна нашли на поросшем лесом склоне горы в парке Пугаксан
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