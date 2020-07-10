Мэр Сеула Пак Вон Сун, который наложил на себя руки из-за обвинений в сексуальных домогательствах к сотрудницам свой администрации, оставил предсмертную записку. Градоначальник извинился перед всеми и попросил кремировать его тело, сообщает агентство Yonhap.

Я виноват перед всеми. Спасибо всем, кто шел со мной вместе по жизни. Я всегда чувствую вину перед семьей, которой не смог дать ничего, кроме боли. Кремируйте меня и развейте над могилой родителей. Прощайте все.

Об исчезновении мэра столицы Южной Кореи сообщила его дочь. Она сказала полиции, что отец оставил сообщение, "которое звучало как завещание", а после выхода из дома выключил телефон. Тело 65-летнего Пак Вон Суна нашли на поросшем лесом склоне горы в парке Пугаксан в центре Сеула после семичасовых поисков.

8 июля бывшая секретарь мэра Сеула заявила в полицию о домогательствах со стороны Пак Вон Суна. По ее словам, он прикасался к ней, а также присылал фотографии. Девушка представила доказательства и заявила, что есть и другие жертвы.

Пак Вон Сун руководил Сеулом с 2011 года. Агентство Reuters сообщает, что он мог стать кандидатом в президенты Южной Кореи от либералов на выборах 2022 года.

Ранее сообщалось, что покончил жизнь самоубийством сын бывшего советского Никиты Хрущева.