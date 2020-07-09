Предварительной причиной смерти мэра Сеула Пак Вон Суна является самоубийство. Однако точную причину его кончины смогут установить в ходе вскрытия.

Об этом сообщает агентство Ренхап.

Отмечается, что тело 65-летнего Вон Суна нашли на поросшем лесом склоне горы в парке Пугаксан в центре Сеула после семичасовых поисков. В поисковых работах участвовали несколько сотен полицейских, собаки и специальные беспилотники.

Ранее мужчина расстрелял начальника.