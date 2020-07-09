Смерть мэра Сеула: названа причина [ Редактировать ]
Фото: Пак Вон Сун
Предварительной причиной смерти мэра Сеула Пак Вон Суна является самоубийство. Однако точную причину его кончины смогут установить в ходе вскрытия.
Об этом сообщает агентство Ренхап.
Отмечается, что тело 65-летнего Вон Суна нашли на поросшем лесом склоне горы в парке Пугаксан в центре Сеула после семичасовых поисков. В поисковых работах участвовали несколько сотен полицейских, собаки и специальные беспилотники.
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