Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев покончил с собой. О подробностях его смерти сообщает The New York Times.

Отмечается, что его тело было найдено с ранением головы. По данным полиции, очевидных признаков следов насилия не обнаружено.

О смерти Хрущева-младшего сообщалось еще 18 июня, но тогда не поступало информации о самоубийстве.

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Сергей Хрущев имел российское и американское гражданство - в 1991 году известного ученого и публициста пригласили в университет Брауна для чтения лекций по истории холодной войны. Впоследствии он остался жить в США.

В СССР Хрущев-младший занимался разработкой проектов крылатых и баллистических ракет, участвовал в создании систем приземления космических кораблей.

Ранее сообщалось, что в Москве скончалась дочь Никиты Хрущева Рада Аджубей, а под колесами электрички погибла внучка советского лидера Юлия Хрущева.