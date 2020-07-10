Тбилиси требует от Киева разъяснений после слов Саакашвили о властях Грузии [ Редактировать ]
Грузия попросит украинскую сторону дать разъяснения словам бывшего президента страны, глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили, который заявил, что он не признает легитимность нынешнего грузинского руководства. Об этом заявил глава парламентского комитета по обороне и безопасности Грузии Ираклий Сесиашвили, передает РИА "Новости".
Депутат констатировал, что бывший президент Грузии сейчас является представителем украинских властей и публичным человеком. В связи с этим на заявление Саакашвили, в котором он ставит под сомнений правительства Грузи, последует ответная реакция.
"Ответ будет спрошен с Украины", - сказал Сесиашвили. И отметил, что своими "пропагандистскими выступлениями Саакашвили вмешивается во внутренние дела Грузии".
Причиной нового скандала между Тбилиси и Киевом послужило сообщение Саакашвили в Facebook о том, что он не признает легитимность грузинского правительства. Он также сообщил, что он будет "на передней линии" в ходе парламентских выборов, которые пройдут в Грузии в конце октября. В данное время автор удалил своей пост.
Ранее сообщалось, что Саакашвили рассказал, чем Россия лучше Украины.
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