У Бельгії визначили "червоні коронавірусні лінії" для туристів [ Редактировать ]
Штраф до чотирьох тисяч євро або навіть шість місяців тюрми. Таке покарання за порушення карантину після повернення з відпустки у зонах з високим рівнем COVID-19 - запроваджує бельгійська влада.
Країни та міста міністерство охорони здоров'я поділить на червону, помаранчеву та зелену зони. Про відпустки по-бельгійськи - розкаже Олена Абрамович.
Ніякого туризму за межами ЄС цього літа, - будь ласка. Саме так, у формі прохання досі звучали настанови уряду мешканцям Бельгії. Бо як карати чи що робити з тими, хто порушив цю директиву, тут довго не могли вирішити. Тепер же вирішили взяти ситуацію під жорсткіший контроль. Усі, хто повертається з-поза меж Шенгену мусять відсидіти вдома щонайменше 10 днів та звернутися до свого лікаря, щоб зробити тест на ковід.
Крістін Морреаль, міністр охорони здоров'я Валонії:
Якщо перший тест негативний - треба залишатися вдома ще кілька днів і зробити другий тест. І за умови, що другий тест буде негативним, особа звільняється від карантину.
Лікарів зобов'язали відкривати лікарняний усім, хто повернувся з подорожі, навіть за відсутності симптомів. Можете працювати з дому - чудово, працюйте і отримуйте зарплатню. Ні - оформлюйте тимчасове безробіття. Яким саме буде покарання за порушення - вирішити федеральний уряд має наступного тижня. Тимчасом у Фландрії - це половина країни - уже затвердили штрафи до чотирьох тисяч євро або ж шість місяців тюрми. Залишилось вирішити, як ловити порушників. І питання це не просте.
Крістін Морреаль міністр охорони здоров'я Валонії:
Є ті, хто прибуває літаком. І тут все простіше, бо ми можемо відстежити кожного, хто прилітає. Але це не працює з автомобільними шляхами в умовах Шенгену. Тому тут ми сподіваємось на самосвідомість та відповідальність громадян.
Ален Марон, міністр охорони здоров'я Брюссельського регіону:
Чи ви прилітаєте в аеропорт, чи в'їжджаєте на машині - має бути однакова система для усіх. Дуже важливо мати однакові процедури. Питанням залишається, як визначити особу - нам потрібна система ідентифікації.
З системами ідентифікації усе не так просто, бо запровадження додатків на кшталт українського "Дій вдома" суперечить європейським законам про приватність. Мають визначитися бельгійські урядовці і щодо поділу країн та іноземних міст і регіонів на червоні, оранжеві та зелені зони.
Їздити до червоних буде заборонено, оранжевих не рекомендовано, а от з зелених дозволено повертатися без проходження карантину. Та все ж з вимогою у перший час обмежити контакти.
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