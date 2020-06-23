Президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что разрешил органам государственной власти задерживать вандалов, которые разрушают памятники или портят федеральную собственность. Наказывать их будут лишением свободы на срок до 10 лет.

"Разрешил федеральному правительству арестовывать всех, кто занимается вандализмом и разрушает памятники, статуи и другую федеральную собственность в США, и лишать их свободы на срок до десяти лет в соответствии с законом о сохранении мемориалов ветеранам"

Трамп отметил, что решение об ужесточении наказания уже вступило в силу. Новые правила разрешено применять задним числом.

В США на фоне массовых протестов против расизма и полицейского произвола под лозунгом Black Lives Matter были повалены или повреждены десятки памятников историческим деятелям эпохи Гражданской войны, а также монументы, связанные с рабством или колонизацией.

На фоне народных волнений Американский музей естественной истории в Нью-Йорке решил демонтировать памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту, который изображен на коне рядом с выходцем из Африки и коренным американцем. Дональд Трамп призвал музей не делать этого.

Ранее сообщалось, что из-за протестов в США Дональд Трамп издал указ о реформе полиции.