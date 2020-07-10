ВОЗ направила группу экспертов в Китай [ Редактировать ]
На брифинге в Женеве представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отправилась в Китай для определения происхождения коронавируса COVID-19. Об этом пишет Reuters.
"Они вылетели, находятся сейчас в полете. Группа будет определять объем работ", – сказала она, сообщив, что в состав группы входят эпидемиологи и зоологи.
Харрис отметила, что цель экспертов будет заключаться в том, чтобы продвинуться в понимании того, как коронавирус передался от животных к человеку. При этом ВОЗ не будет участвовать в работе этой независимой группы.
Ранее мы писали, что ученые потребовали от ВОЗ пересмотреть рекомендации по COVID-19.
по теме
Не готовы к ослаблению карантина: количество областей сократилось
В Украине восемь областей не готовы к ослаблению карантина
У 117 пограничников нашли коронавирус
В Госпогранслужбе с начала эпидемии зафиксировано 117 случаев COVID-19
Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных
По состоянию на четверг, 9 июля, в Украине зафиксировали новые случаи коронавируса
Превышен критический показатель: Шмыгаль заявил о ситуации с коронавирусом
Во вторник, 7 июля, премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе совещания в Офисе президента сделал заявление
В Украине 9 областей не готовы к ослаблению карантина
В Украине девять областей по-прежнему не готовы к ослаблению карантина