Музей Айя-София в Стамбуле стал мечетью [ Редактировать ]
Собор Святой Софии в Стамбуле станет мечетью. Государственный совет Турции отменил постановление о присвоении Собору статуса музея, сообщает телеканал CNN Turk.
Таким образом, турецкое правительство получило законную возможность сменить статус Айя-Софии с музея на мечеть.
К слову, Собор Святой Софии построили в 537 году. Во времена Османской империи Собор поменял свой статус на мечеть, а музеем Айя-София стала в 1934 году при первом президенте Турции Мустафе Кемале Ататюрке.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган каждый год ставил вопрос о преобразовании музея Айя-София в мечеть. Однако в 2020 году ситуация со Святой Софией обострилась.
Глава государства заявил, что хочет превратить собор Святой Софии в мечеть в качестве "надлежащего ответа" главе США Дональду Трампу, который поддержал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
За сохранение статус-кво действующего музея высказались Российская Федерация, Соединенные Штаты, Греция и Франция.
В ЮНЕСКО заявили, что Святая София включена в список наследия как музей и ее статус должен остаться неизменным. Греция, в свою очередь, называет оскорблением как христиан, так и международного сообщества в целом идею превратить собор из музея в мечеть.
Ранее сообщалось, что в Бордо открыли крупнейший в мире музей цифрового искусства.
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