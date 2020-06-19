В Турции "поженили" Зеленского и Брежневу [ Редактировать ]
В Турции в издании Нurriyet появилась новость о том, что жена президента Украины Владимира Зеленского заболела коронавирусом. Об этом сообщает "Бабель".
Однако вышел казус, ведь журналисты перепутали фото первой леди, опубликовав снимок Зеленского с артисткой Верой Брежневой.
Снимок, который опубликовало издание был сделан на съемках комедийного фильма 2016 года "8 первых свиданий".
После публикации ошибку исправили, заменив "семейный портрет" Зеленских на фото, где украинский президент изображен сам, однако сриншоты с предыдущей фотографии удалось запечатлеть.
Ранее сообщалось, что Елена Зеленская ушла на самоизоляцию из-за того, что у нее обнаружили коронавирус. 16 июня жену президента Украины госпитализировали в больницу в Киеве.
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