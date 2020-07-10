В понедельник, 13 июля, в 14:00, Верховная Рада Украины проведет внеочередное заседание. Соответствующее распоряжение подписал глава Рады Дмитрий Разумков. Об этом сообщает пресс-служба Рады.

Также был опубликован перечень вопросов к рассмотрению.

В частности, в повестке дня - законопроекты о госбюджете, об изменениях в Бюджетный кодекс относительно внедрения механизма предоставления госгарантий на портфельной основе, о рынке электрической энергии, об урегулировании отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг, о приватизации земель с/х предприятий и другие.

Также депутаты рассмотрят ряд проектов законов о местных выборах в 2020 году.

Ранее мы писали о том, что Комитет Рады по вопросам правовой политики уже рассмотрел законопроект о судебной реформе и включил в повестку. Закон рассмотрят до конца сессии.