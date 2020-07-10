Рада проведет внеочередное заседание: что будут рассматривать [ Редактировать ]
В понедельник, 13 июля, в 14:00, Верховная Рада Украины проведет внеочередное заседание. Соответствующее распоряжение подписал глава Рады Дмитрий Разумков. Об этом сообщает пресс-служба Рады.
Также был опубликован перечень вопросов к рассмотрению.
В частности, в повестке дня - законопроекты о госбюджете, об изменениях в Бюджетный кодекс относительно внедрения механизма предоставления госгарантий на портфельной основе, о рынке электрической энергии, об урегулировании отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг, о приватизации земель с/х предприятий и другие.
Также депутаты рассмотрят ряд проектов законов о местных выборах в 2020 году.
Ранее мы писали о том, что Комитет Рады по вопросам правовой политики уже рассмотрел законопроект о судебной реформе и включил в повестку. Закон рассмотрят до конца сессии.
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