Страшний супутник коронавірусу. Міжнародні організації попереджають: світу загрожує пандемія голоду. Якщо не вжити негайних заходів, лихо сягне біблійних масштабів. Які країни знаходяться у зоні ризику - розкаже Тетяна Логунова.

Хліб, макарони і овочі - такий базовий набір волонтери роздають нужденним на ринку Бейрута. Щодня за продуктами сюди приходять сотні людей.

Салва Хаблі, волонтер:

Люди просять, дайте нам хоча б хліба і води. Я думаю, скоро ми побачимо голодні протести.

Пандемія коронавірусу тільки загострила важку економічну кризу у Лівані. Від початку року інфляція досягла шістдесяти відсотків, курс національної валюти по відношенню до долара впав ще більше - на 80 відсотків. Люди скаржаться, що вже забули смак м'яса та риби.

Георгес, таксист:

Ми не купуємо продуктів, без яких можемо обійтися. Перестали брати фрукти, лише трохи для дитини. Раніше ми купували їх кілограмами і викидали на смітник, коли вони псувалися. Більше ніхто так не робить.

Генрі, продавець сендвічів:

Вчора до мене прийшов клієнт і попросив зробити сендвіч з шинкою. Я був змушений йому сказати, що більше не закуповую м'ясні вироби, надто дорого. Але якщо він сам купить шинку на ринку і принесе мені, то я зроблю йому бутерброд.

А це черга за продуктами у столиці Ємена. Їжу роздають міжнародні гуманітарні організації. Щоб врятувати людей від голоду, на спеціальній донорській конференції зібрали більше мільярда доларів. За даними ООН, від гуманітарної допомоги наразі залежать 80 відсотків жителів виснаженої війною країни.

Хоссам, житель Ємена:

Допомога донорів дуже важлива для єменців, які переживають важкі часи. І ми сподіваємося, що вони виконають свої обіцянки. Наше життя сповнене недоїданням і страхом коронавірусу.

ВООЗ та ООН тим часом попереджають - після пандемії коронавірусу у світі може початися пандемія голоду.

У зоні ризику - десятки регіонів. Держави із слабкою економікою і системою охорони здоров'я. Країни, які потерпають від військових конфліктів і кліматичних змін. Експерти називають шокуючі цифри: через пандемію коронавірусу, голод може зачепити сотні мільйонів жителів планети.

Серед країн, яким найбільше загрожує продовольча криза: Ємен, Конго, Судан, Сирія, Афганістан, Венесуела, Ефіопія, Кенія і Сомалі. Втім, не виключено, що виникнуть і нові гарячі точки. Україну у списку проблемних країн експерти не згадують.

Марлен Тіме, президент організації "Допомога голодуючим у світі":

Модельні розрахунки показують, що сильно постраждають країни так званого глобального Півдня. За даними Світового банку, до кінця року від 70 до 100 мільйонів людей опиняться на межі бідності. Вони житимуть на два долари в день.

Міжнародні організації попереджають: якщо не зупинити голод, він може вбити більше людей, ніж коронавірус. Щодня від нестачі їжі помиратимуть 12 тисяч людей.