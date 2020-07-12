На Александровском проспекте в Одессе загорелся многоэтажный жилой дом.

Об этом сообщает "Думская".

По информации, огонь вспыхнул на третьем этаже, после чего перекинулся на крушу. На месте пожара работают десятки расчетов ГСЧС.

Отмечается, что работники пиццерии, которая находится под полыхающим домом спасали свое имущество. Спасатели смогли локализовать очаг в квартире, но крыша все еще продолжает гореть.

Ранее мы писали, что в Киеве в результате утечки газа вспыхнул жилой дом. В результате происшествия незначительные ранения получил владелец квартиры.