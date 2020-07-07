В Киеве из-за утечки газа вспыхнул жилой дом [ Редактировать ]
В Киеве на улице Радужная произошел пожар в жилом многоэтажном доме из-за утечки газа. В результате происшествия незначительные ранения получил владелец квартиры. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
На месте происшествия спасатели установили, что пожар возник в квартире на первом этаже девятиэтажного жилого дома, но к моменту прибытия спасателей признаков горения не наблюдалось.
Владелец квартиры получил незначительные ожоги кисти правой руки. Всех жителей дома эвакуировали.
На месте происшествия выезжали 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 12 человек личного состава подразделений ГСЧС в Киеве.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Новой Каховке загорелся жилой пятиэтажный дом.
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