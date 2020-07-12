Правоохранители арестовали в Сербии более 70 человек в ходе массовых акций протеста против карантина в стране.

Об этом пишет France24.

По информации, в полиции рассказали, что протестующие швыряли в них камни и петарды, а также скандировали националистические лозунги.

Среди арестованных много иностранных граждан из Боснии, Черногории, а также из Великобритании и Туниса.

Отмечается, что во время потасовок были ранены 14 полицейских. Всего с начала протестов ранения получили 130 правоохранителей. Данных о пострадавших среди участников протестов не сообщалось.

Ранее мы писали, что в Сербии проходят массовые митинги под лозунгом: "Не нажимай! Садись". Люди пикетируют правительственные здания.