В Сербии проходят массовые антикарантинные протесты [ Редактировать ]
Правоохранители арестовали в Сербии более 70 человек в ходе массовых акций протеста против карантина в стране.
Об этом пишет France24.
По информации, в полиции рассказали, что протестующие швыряли в них камни и петарды, а также скандировали националистические лозунги.
Среди арестованных много иностранных граждан из Боснии, Черногории, а также из Великобритании и Туниса.
Отмечается, что во время потасовок были ранены 14 полицейских. Всего с начала протестов ранения получили 130 правоохранителей. Данных о пострадавших среди участников протестов не сообщалось.
Ранее мы писали, что в Сербии проходят массовые митинги под лозунгом: "Не нажимай! Садись". Люди пикетируют правительственные здания.
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