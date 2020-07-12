В Киеве объявили первый уровень опасности [ Редактировать ]
В Киеве в ближайшие часы и всю ночь 13 июля ожидаются гроза, град и сильный ветер. Не многие знают, но в такую погоду нужно соблюдать ряд правил. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- лучше не выходить на улицу, но если на момент непогоды вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- выключить все электроприборы;
- не браться руками за металлические входные двери;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- не ходить вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
На природе следует:
- спуститься в низину,
- отойти от одиночно стоящих деревьев (столбов, вышек),
- отойти подальше от водоемов,
- на открытой местности спрятаться в ямку (ров),
- а группе людей следует расположиться в одиночку,
- снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя,
- если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя),
- в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.
Во время грозы нельзя:
- прятаться под очень высокими деревьями,
- сидеть на полянах,
- прятаться под скалами,
- купаться,
- передвигаться на открытой местности в мокрой одежде или плотной группой.
Управление по вопросам гражданской защиты рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и прочем немедленно информировать экстренные службы по телефонам 101 или 103.
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