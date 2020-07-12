Непогода обесточила 100 населенных пунктов в трех западных регионах Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По информации, сильные дожди и шквальные ветра наибольшую беду с электричеством принесли Львовской области.

По состоянию на 7:00, 12 июля, обесточены 100 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Львовская - 54, Ровенская - 29 и Закарпатская - 17. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Отмечается, что основной причиной масштабного отключения электроэнергии служит система защиты линий электропередач, которая среагировала на погодные условия.

Ранее мы писали, что несколько регионов Украины погрузились во тьму из-за непогоды. В местах аварий работали бригады облэнерго