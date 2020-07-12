Синоптики обьявили 12 июля штормовое предупреждение по всей территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По информации, в Карпатских районах и на Закарпатье установлен оранжевый уровень опасности.

По данным УкрГидрометцентра, 12 июля в западных областях значительные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, ночью и утром на Закарпатье местами усиление ветра до 25 м/с, на высокогорье до 30-35 м/c (первый уровень опасности, желтый) в Карпатах и на Закарпатье сильный дождь (второй уровень опасности, оранжевый).

Отмечается, что в южных и восточных областях Украины установиться жаркая погода до 33 градусов тепла.

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