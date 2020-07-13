Влада Іспанії спорядить на курорти десятки тисяч поліцейських [ Редактировать ]
40 тисяч поліцейських спорядить на курорти влада Іспанії. Вони стежитимуть за дотриманням карантинних норм на тамтешніх портах, летовищах, пляжах та в інших людних місцях. Підкріплення отримає, зокрема, Мадрид, регіон Валенсія та Канарські острови.
На думку уряду, туристи побоюються їхати в країну через загрозу інфікування. Тож у такий спосіб в уряді хочуть реанімувати туристичний сектор. Адже кордони Іспанії для мандрівників із шенгенських країн відкриті вже два тижні, проте пляжі ще досі напівпорожні.
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