40 тисяч поліцейських спорядить на курорти влада Іспанії. Вони стежитимуть за дотриманням карантинних норм на тамтешніх портах, летовищах, пляжах та в інших людних місцях. Підкріплення отримає, зокрема, Мадрид, регіон Валенсія та Канарські острови.

На думку уряду, туристи побоюються їхати в країну через загрозу інфікування. Тож у такий спосіб в уряді хочуть реанімувати туристичний сектор. Адже кордони Іспанії для мандрівників із шенгенських країн відкриті вже два тижні, проте пляжі ще досі напівпорожні.