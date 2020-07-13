В понедельник, 13 июля, народные депутаты Украины собираются на внеочередное заседание парламента. Об этом говорится в повестке дня Рады.

Парламентарии будут голосовать за включение в повестку дня и принятия решения по законопроекту о госбюджете и постановлению о назначении очередных местных выборов в 2020 году

Также депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект о внесении изменений в регламент Рады по совершенствованию электронной формы документооборота, относительно социальной защиты населения в период карантина.

В Раде примут решение о включении повестку дня изменения в закон "О рынке электрической энергии".

Ранее мы писали о том, что Комитет Рады по вопросам правовой политики уже рассмотрел законопроект о судебной реформе и включил в повестку. Закон рассмотрят до конца сессии.