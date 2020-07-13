Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о возможности досрочных выборов в стране. Он отметил, не видит причин для досрочного прекращения полномочий парламента, считая его "явно работоспособным". Об этом сообщает "РБК-Украина".

Да, голосования сейчас проходят куда сложнее, чем 4-5 месяцев назад. Но это же нормально. А вот следующий состав парламента вполне может оказаться куда более конфликтным, мелкофрагментированным и шантажным. Так или иначе, базовых политических предпосылок для роспуска прямо сейчас нет. Но это не отменяет идеи о том, чтобы более жестко дисциплинировать депутатский корпус.

Он также уточнил, что ничего плохого в том, что некоторые голосования проходят благодаря другим фракциям, нет. По словам Подоляка, это свидетельство того, что "в парламенте есть конструктивные обсуждения среди всего спектра политических групп".

"В нормальном парламенте адекватные инициативы должны поддерживаться разными политическими группами, "независимо от их идеологий или ситуативной политической игры", - считает советник Ермака.

С другой стороны, в самой партии власти образовались некоторые группы, которые иногда тяготеют к шантажному типу диалога. По разным причинам. Что, конечно же, неправильно. Тем не менее пока нет ни малейших причин говорить о переформатировании коалиции. Ситуативные совместные голосования - это одно. Новая коалиция - это уже нечто совсем иное, требующее переформатирования того же Кабинета министров и многого прочего. Зачем?

В "Слуге народа" также скептически оценивают вероятность досрочных выборов парламента. На одной из недавних встреч на Банковой депутаты спросили о планах президента распустить Раду.

"Он сказал, что это неразумно и то же самое, что самим себе выстрелить в ногу", - сказал один из присутствовавших во время этой беседы.

Ранее мы писали о том, что глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что вероятность досрочного прекращения каденции Верховной Рады девятого созыва составляет 40%.