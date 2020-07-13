Популярная блогерша из России, 35-летняя Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего сына своего экс-супруга. Фото со свадьбы она опубликовала в своем Instagram.

На снимке Балмашева позирует в свадебном платье вместе с Владимиром. "Муж и жена. Огромное спасибо за ваши теплые слова", - написала она.

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Блогерша добавила, что на регистрации присутствовала только мать жениха.

До этого пара объявила о том, что ждет ребенка.

Марина Балмашева развелась с мужем Алексеем Шавыриным в начале 2020 года. В браке они прожили 14 лет. Супруги воспитывали пятерых детей: на четверых оформили опеку, а девочку с синдромом Дауна удочерили.

После того как Балмашева в блоге призналась о том, что у нее начались отношения с пасынком, ее лишили опеки. Сама она опровергает обвинения в том, что совратила молодого человека.

"Познакомились мы с Вовой, когда ему было семь. Он всегда был улыбчивым и смешным. Общались недолго, мама с ними переехала на Урал. Но разок, в первом классе, мы сидели в огороде: я собирала смородину, а он читал Чебурашку вслух... Потом еще виделись раза три, до его 16-летия. И потом он переехал на Кубань", - написала в своем Instagram Балмашева.

Также она рассказала о причине расставания с мужем: "Я ушла просто потому, что пора было уходить. Несколько лет было состояние "не в своей тарелке". Я поняла, что могу сама обеспечить семью, есть где жить и в 35 мне не хочется ставить на себе крест".

Ранее мы писали о том, что женщина в 64 года вышла замуж за сына.