У Чехії виявили коронавірус в туристів, які повернулися додому після закордонного відпочинку. Поки що ідеться про поодинокі випадки - заявили в чеському мінохорони здоров'я, та закликали бути пильними і зважати на епідситуацію під час відпустки. Найбільш популярні серед чехів - Хорватія, Болгарія та Греція.

Тим часом спалах коронавірусу зафіксували на одній з ферм в Британії. Там COVID-19 підтвердили одразу у 72 з 200 працівників - це заробітчани з країн східної Європи, які приїхали для збирання врожаю. У Південно-африканській республіці на тлі зростання захворюваності знову заборонили алкоголь та запровадили комендантську годину. В уряді нарікають, що після зняття карантину люди почали влаштовувати вечірки і ходити без масок. Від початку епідемії в країні інфікувалися більш як 276 тисяч найбільше на африканському континенті.