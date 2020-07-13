Какой знак зодиака самый сентиментальный [ Редактировать ]
Переживания растягиваются на долгое время, и человек живет прошлым и воспоминаниями. Возможной причиной этого становится излишняя чувствительность и сентиментальность. Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый сентиментальный.
Итак, на первом месте оказался Телец. Представитель этого знака - романтичный и чувствительный, его отличают преданность и привязанность к партнеру. Семейная жизнь и долгие отношения стоят в списке его жизненных приоритетов.
Расставания даются Тельцу не просто. Добавим к этому его природное упрямство и желание до последнего оттягивать разрыв. Очень часто представители этого зодиакального знака всеми силами цепляются за то, чего давно уже нет.
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