На Івано-Франківщині провели коронавірусний рейд у ресторанах і кафе [ Редактировать ]
Майже 150 закладів закрили по всі Україні через недотримання карантину. На них склали майже сотню протоколів. Про це говорили під час наради в управлінні Нацполіції. Не дозволяють святкувати масові заходи, зокрема весілля та хрестини, на Прикарпатті. Там посилюють карантин. Та чи дотримуються обмежень місцеві - Жанна Дутчак з'ясовувала.
Неділя, п'ята вечора. У ресторанах і кафе час святкувань. З перевіркою вирушають працівники Держпродспоживслужби. У комісії і поліцейський.
Доброго дня. Ми з управління держпродсподивслужби.
У цьому ресторані...в залі засервіровані столи.
Без музики, є одинадцять чоловік, мало бути десять, вони одного попросили. По чотири чоловіки …дистанція два метри.
Але масовий захід має бути не більше 10 людей. - То десять, може 11 не буде.
Власник ресторану каже: після майже чотирьох місяців простою приймають відвідувачів уперше. Усі санітарні вимоги виконали: офіціанти в рукавичках та масках, всюди антисептики. Єдине - не встигли придбати термометри.
Іван, директор ресторану:
Термоментр завтра буде. Виживаємо. Якщо податки не відмінять, то треба буде просто продавати і закривати.
В Івано-Франківській області на початку липня через погіршення епідситуації знову посилили карантин. У ресторанах та кафе заборонили проводити заходи за участі більше ніж десяти осіб.
Ірина Онищук, начальник Івано-Франківського міського управління ГУ Держпродспоживслужби:
Піст закінчився і розпочалися весілля то сьогодні ми дивимося чи є чи проводяться такі масові заходи. За одним столиком дозволяється 4 осіб. І дітей до чотирнадцяти років.
Не минулося й без порушників. У цьому ресторані весілля в розпалі. Біля входу - фуршетні столи. Під час карантину це заборонено.
Не дозволяється більше ніж десять осіб. Там купа народу. - У нас чотириста метрів заклад
Власник виправдовується - думав, обмеження щодо десяти людей стосується лише розсаджування за столом.
Борис, власник ресторану:
В мене залишилось 6 працівників із 32. Не можливо так працювати. І утримувати заклад. Який прибуток із 10 чолові може бути.
Не схвалюють нововведень і відвідувачі. Кажуть, що це за весілля - без гостини.
Анна, відвідувачка:
Мені здається, що весілля має бути весіллям.
На власника склали адмінпротокол. Штраф від 34 до 170 тисяч. Суму визначить суд. За вчорашній вечір представники Держпродспоживслужби перевірили в області 173 заклади. У тридцятьох знайшли порушення, серед них аж сімнадцять весіль. Кількість нових інфікованих в області по пів сотні щодоби.
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