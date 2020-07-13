В Луганской области ликвидировали лесной пожар [ Редактировать ]
В Луганской области спасатели полностью ликвидировали лесной пожар. Пожар произошел 6 июля. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
По словам спасателей, пожар в Новоайдаровском районе полностью потушен в 17:20 в понедельник, 13 июля.
Напомним, лесной пожар в Луганской области охватил площадь около 5 тысяч гектаров. В результате происшествия погибли пять человек.
Ранее сообщалось, что президент Зеленский сказал, сколько получат погорельцы в Луганской области.
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