В Луганской области спасатели полностью ликвидировали лесной пожар. Пожар произошел 6 июля. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По словам спасателей, пожар в Новоайдаровском районе полностью потушен в 17:20 в понедельник, 13 июля.

Напомним, лесной пожар в Луганской области охватил площадь около 5 тысяч гектаров. В результате происшествия погибли пять человек.

Ранее сообщалось, что президент Зеленский сказал, сколько получат погорельцы в Луганской области.