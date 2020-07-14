Тестувати потенційну вакцину від COVID-19 на людях почали в Австралії. Перші випробування відбулися в університеті Квінсленда. Для цього дослідники відібрали кількох волонтерів. Їм уже ввели першу дозу вакцини.

Чи буде вона ефективною - стане відомо у вересні після ще кількох перевірок.

Пол Янг, дослідник: